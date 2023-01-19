В Томской области за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19

За сутки болезнь победили 7 жителей региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 19 января, в Томской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 947 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 7 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 471 человека.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 914 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 40 пациентов скончались, 5 154 человека выздоровело.

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