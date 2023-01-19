Вода в Крещенских купелях Томска соответствует норме

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Администрация Томска в конце декабря взяла образцы воды на местах, где предполагалось установить купели на Крещенские купания в 2023 году. Пробы соответствуют требованиям безопасности.

"Химики и микробиологи испытательной лаборатории провели испытания воды из реки Томь на физико-химические и микробиологические показатели", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что вода на реке Томь соответствует требованиям СанПиН и в образцах воды отсутствуют возбудители кишечных инфекций и патогенные микроорганизмы.

Напомним, сегодня, 19 января, в Томске в 12.00 началось освещение воды. После ритуала томичи смогут окунуть в купели, которые приготовлены в районе Трифонова на Томи. Также будет возможность посетить богослужения и сделать набор освященной воды.

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