В Томске перекроют участок дороги на улице Иртышская

Фото: Анна Ковалёва

Мэрия Томска сообщает о перекрытии участка дороги на улице Иртышская. Ограничение будет действовать до 25 января, среды.

"Перекрытие связано с аварийными работами АО «Томск РТС» по восстановлению ГВС на участке тепломагистрали №8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытие участка на Иртышской будет осуществляться от улицы Александра Невского до улицы Емельяна Пугачева. Работы будут проводиться до 20.00 по местному времени 25 января, среды.

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