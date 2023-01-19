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НовостиОбщество19 января 2023 8:10

В Томске перекроют участок дороги на улице Иртышская

Ограничение будет действовать до 25 января
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Анна Ковалёва

Фото: Анна Ковалёва

Мэрия Томска сообщает о перекрытии участка дороги на улице Иртышская. Ограничение будет действовать до 25 января, среды.

"Перекрытие связано с аварийными работами АО «Томск РТС» по восстановлению ГВС на участке тепломагистрали №8", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытие участка на Иртышской будет осуществляться от улицы Александра Невского до улицы Емельяна Пугачева. Работы будут проводиться до 20.00 по местному времени 25 января, среды.

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