Томский проект "Краса в погонах" поделился фотографией еще одной участницы

Фото: Росгвардия

В Томске издание "МК в Томске" запустило уникальный проект о красавицах-женщинах, которые надевают форму с погонами на работу. В этот раз "Краса" презентует новую участницу Елену Кутищеву, которая является военнослужащей Северского соединения Росгвардии и прапорщиком.

Елена служит в войсках правопорядка с 2009 года.

Ее хобби - создание радиогазет, проведение концертов, экскурсий, уроков мужества, детских праздников, образовательных патриотических мероприятий для юных томичей, ветеранов и гостей дивизии. Также Елена любит вязание, корнепластику и кулинарию.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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