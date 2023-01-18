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НовостиОбщество18 января 2023 10:01

В Томске до февраля перекроют участок на улице Континентальной и переулок Совпартшкольного

Перекрытие связано с аварийными работами АО «Томск РТС»
Ксения Высотина

Фото: Анна Ковалёва

До февраля в Томске перекроют участок на улице Континентальной и переулок Совпартшкольного. Это связано с аварийными работами АО "Томск РТС", сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что до 15 февраля ежедневно с 8.00 до 17.00 на участке ул. Континентальной от дома №29 до №55 будет перекрыта одна полоса для движения в связи с работами ООО "Газводстрой" по строительству сети газораспределения.

А в период до 23.00 17 февраля будет временно перекрыт участок пер. Совпартшкольного от ул. Р. Люксембург до ул. Б. Подгорная, в связи с работами ООО "Томскводоканал" по плановой реконструкции участка водопровода Д500.

На месте будут работать сотрудники "ТомскРТС". Будут проходить работы по восстановлению отопления и ГВС на участке теплотрассы №7.

В администрации добавили, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.