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НовостиОбщество19 января 2023 7:36

В Томске найден погибшим 24-летний житель города

Ранее отряд ЛизаАлерт сообщал о его поисках
Алёна ГОЛЕВА
Фото: ЛизаАлерт

Фото: ЛизаАлерт

В Томске поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщил 19 января, в четверг, что ранее объявленный пропавший молодой человек найден погибшим. О местонахождении 24-летнего томича было неизвестно с 18 января, среды.

"Садовский Эдуард Олегович найден, погиб. Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Напомним, "КП-Томск" ранее сообщала о том, что поисково-спасательный оряд объявил поиски.

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