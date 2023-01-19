В Томске найден погибшим 24-летний житель города

Фото: ЛизаАлерт

В Томске поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщил 19 января, в четверг, что ранее объявленный пропавший молодой человек найден погибшим. О местонахождении 24-летнего томича было неизвестно с 18 января, среды.

"Садовский Эдуард Олегович найден, погиб. Приносим наши глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Напомним, "КП-Томск" ранее сообщала о том, что поисково-спасательный оряд объявил поиски.

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