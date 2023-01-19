В Томске ищут пропавшего 24-летнего местного жителя

Фото: ЛизаАлерт

Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт в Томской области объявил о поисках 24-летнего местного жителя, о местонахождении которого неизвестно около суток.

"#Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал #Садовский Эдуард Олегович, 24 года (1998 г.р.). С 18 января 2023 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Приметы молодого человека: рост 187 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, глаза зелено-серые.

Одежда: черная футболка, черные джинсы, черные замшевые ботинки.

Если жители города обладают какой-либо информацией, которая поможет установить местоположение Эдуарда Садовского, то и просят сообщить по бесплатному круглосуточному номеру отряда: 8-800-700-54-52.

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