«Транснефть - Западная Сибирь» направила благотворительную помощь 39 организациям

Компания «Транснефть - Западная Сибирь» подвела итоги благотворительной деятельности предприятия за 2022 год: с января по декабрь нефтетранспортное предприятие направило на благотворительные проекты 37 млн рублей, оказав помощь 39 организациям.

Основными получателями финансовой помощи стали городские и сельские учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры и организации социальной защиты.

Наибольший объем благотворительных средств в 2022 году направлен на поддержку детских садов, школ, высших учебных заведений. В Томском политехническом вузе завершен очередной этап программы взаимодействия - выполнен ремонт предметной аудитории, проведено ее оснащение с использованием цифровых технологий, внедрен новый образовательный VR-модуль. Также при содействии предприятия в Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию приобретено современное оборудование для оснащения научно-образовательного центра по безопасности дорожного движения.

Был реализован масштабный проект по ремонту и модернизации двух групп детского сада «Радуга», расположенного в районном поселке Москаленки Омской области. Для воспитанников созданы комфортные санитарно-бытовые условия, отвечающие всем нормативным требованиям и стандартам, а также создана современная образовательная среда, закуплены дидактические материалы, игрушки, развивающие пособия.

В 2022 году АО «Транснефть - Западная Сибирь» продолжало поддерживать учреждения здравоохранения. Оказана помощь в приобретении медицинской мебели, специализированных пособий и высокотехнологичного медоборудования для Нижнеингашской и Рыбинской районных больниц Красноярского края, детской поликлиники №1 г. Омска, Омского специализированного дома ребенка для детей с особенностями здоровья, Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области.

Среди других крупных благотворительных инициатив - создание спортивного уличного тренажерного комплекса на территории омской детско-юношеской школы олимпийского резерва №28, ремонтные работы в Двуреченском сельском Доме культуры в Красноярском крае.

В рамках благотворительной деятельности в 2022 году компания также оказывала помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, детям из малоимущих и малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров.