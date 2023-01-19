Северчане свяжут носки для ветеранов войны и тружеников тыла

В акции в преддверии Дня защитника Отечества может поучаствовать любой желающий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акцию «Теплые ножки» запустил «Комплексный центр социального обслуживания населения Северска». Любой желающий может связать носки, которые станут подарком для подопечных надомного соцобслуживания. Об этом сообщила пресс-служба администрации ЗАТО.

«Приглашаем предприятия различных форм собственности, учащихся школ, студентов и жителей города принять участие в акции «Теплые ножки» и связать теплые носочки для ветеранов войны, тружеников тыла», - сказано в сообщении.

В рамках акции принимают не только связанные вручную вещи, но и покупные изделия. Их подарят пожилым жителям области на 23 февраля.

Чтобы принять участие в подготовке подарков, нужно позвонить по телефону: 99-76-03 или 98-19-90. Вещи можно принести в «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» по адресу: город Северск, улица Свердлова, дом 2а.

Читайте также В Томской области в 2023 году начнут ремонт трассы Томск-Самусь