В Томске после обысков пропал 25-летний помощник депутата гордумы

Фото: Сайт партии "Яблоко"

Накануне, 11 января, в доме Станислава Шмакова, помощника депутата Гордумы Давида Аветяна, прошли обыски после которых молодого человека партия "Яблоко" объявила пропавшим. Об этом говорится на официальном сайте.

"Обстоятельства проведения обыска до сих пор остаются неизвестны. Где находится гражданский активист – неизвестно. Родственники написали заявление в полицию о пропаже человека", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что партия не располагает данными, какое дело заведено на Станислава и какой у него статус. Кроме того, родственники пропавшего не обладают какой-либо информации о деталях произошедшего.

В ходе обысков у гражданского активиста изъяли документы, электронные устройства и велосипед. "Яблоко" сообщает, что его увезли люди в военной форме.

Родственники обратились к полиции, СК, ФСБ и к управлению по противодействию экстремизму - никто не подтвердил информацию о том, что Шмаков был доставлен к ним после допроса.

Семья подала заявление в полицию, чтобы приступить к розыску Станислава Шмакова.