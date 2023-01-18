«Подняли цены баснословно»: колпашевцы опасаются очередного скачка цен на паромные перевозки

В теплые сезоны расходы на паромные перевозки уменьшатся почти на треть Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В ноябре 2022 года стоимость паромной перевозки в Колпашево резко повысилась. Местные жители выразили недовольство в соцсетях, но после запуска ледовых переправ вопрос дорогого паромного сообщения временно потерял актуальность. При этом колпашевцы продолжают опасаться, что с началом весенней навигации им придется переплачивать за переправку через Обь. Журналист «КП-Томск» связался с паромным перевозчиком и выяснил, оправданы ли волнения горожан.

Сегодня паромное сообщение в Колпашево обеспечивает ООО «Сапфир». Еще до ноября эта организация занималась переправкой через Обь только в нехолодное время года, но после ухода с местного рынка «Томской судоходной компании» фирма стала отвечать за все паромные перевозки в Колпашево.

С 17 ноября 2022 на услуги переправы на линии «Колпашево-Левый берег» были значительно подняты привычные для местных жителей цены. Для сравнения, если раньше легковой автомобиль до 3,6 метров перевозили через реку за 200 рублей, то новый оператор запросил за эту же услугу 750 рублей. Трактор (грейдер более 10 тонн) переправляли за 800 рублей, теперь это стоит 2500 рублей.

Тарифы на услуги паромной переправы на линии "Колпашево-Левый берег" с 17.11.2022 г. Фото: портал "Паром-колпашево.рф"

«Возмутительно, подняли цены баснословно просто. Мы всегда переправлялись дешевле в разы. Еще так по-хитрому сделали: сначала подняли до 1000 рублей за одну легковушку с 200, а потом «сбили» до 750. При этом паром осенью ходил по короткому плечу – это всего минут пять!», - рассказала жительница Колпашева Дарья.

В интернет-сообществах даже распространили скрин нового прейскуранта, однако, по словам представителя паромного оператора, это был лишь рабочий, не окончательный, вариант документа. Политику ценообразования в компании объяснили повышенными расходами.

«Работают большие теплоходы в круглосуточном режиме, идет большой расход топлива. Включены два двигателя и еще дизель-генератор, который вырабатывает свет для теплохода. Из-за повышенных расходов ценовая политика отличается от летней более, чем на 30 процентов», - пояснила журналисту «КП-Томск» главный бухгалтер ООО «Сапфир» Ольга Макеева.

Бухгалтер также назвала причину того, почему цены нового перевозчика настолько отличаются от привычных колпашевцам цен бывшего оператора – «ТСК».

«Главная причина различия в ценах проста. Дело в том, что «Томскую судоходную компанию», которая до нас занималась паромными переправками в холодные сезоны в Колпашево, датировали местные власти. У нас же дотаций нет, вот и вся причина того, что стоимость услуг у нас значительно выше. Более того, даже с такими повышенными ценами на перевозку мы сработали в минус», - рассказала Ольга Макеева.

Сотрудница компании-перевозчика добавила, что цены, которые так возмутили колпашевцев, - сезонные. По ее словам, стоимость так повышают только в холодные периоды, поэтому беспокоиться о летних расходах горожанам не стоит.