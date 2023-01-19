В Томской области на легковой автомобиль упала бетонная опора с проводами

Фото: Прокуратура

Прокуратура по Томской области сообщает, что в Томской области произошло происшествие 18 января, в среду. Грузовик зацепил провода от новогодних украшений, две опоры упали на соседний легковой автомобиль.

"На выезде из с. Молчаново Томской области большегрузный автомобиль, двигаясь по проезжей части, зацепил натянутый над дорогой провод - растяжку для новогодних украшений, в результате чего 2 бетонные опоры, на которых он держался, упали. При этом одна опора упала на автомобиль ВАЗ-2110, который двигался позади грузового автомобиля", - говорится в сообщении.

В результате инцидента пострадала 72-летняя пассажирка "ВАЗа", которая в момент падения опор находилась на заднем сидении автомобиля. Пострадавшая доставлена в больницу, ее состояние оценивают как средней тяжести.

На месте работал прокурор Молчановского района Алексей Давыденко, прокуратура взяла на контроль происшествие, в ходе проверки примет процессуальное решение.

Читайте также: В мае 2023 года Томское ТТУ закроет потребность в водителях трамваев