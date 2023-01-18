В 2022 году в Томской области дизельное топливо подорожало на 10%

Свежую информацию о ценах на бензин предоставил Томскстат Фото: Анна Ковалёва

За 2022 год стоимость дизельного топлива в регионе увеличилась на 10% и составила 61 рубль за литр. Бензин в среднем подорожал на 1,1%. Данные предоставила пресс-служба Томскстата.

В декабре 2022 года средняя стоимость бензина марки «АИ-92» в Томской области составила 44,95 рубля за литр, это на 0,7% выше прошлогодних показателей. Бензином «АИ-95» заправлялись в среднем за 47,49 руб. (выше на 0,5%), «АИ-98» и выше - за 54,93 руб. (на 3,6%).

В территориальном органе федеральной службы госстатистики также рассказали, по каким ценам водители заправлялись в декабре в разных районах области. В Асино за литр бензина «АИ-92» отдавали 45,67 рубля, в Стрежевом – 42,95 рубля, в городе Колпашево – 46,55 рубля, в Томске - 44,70 рубля. Стоимость литра бензина «АИ-95» составила 48,65 рубля в Асино, 44,97 рубля в Стрежевом, 49,17 рубля в Колпашеве и 47,19 рубля в Томске.

В Томскстате добавили, что в областном центре литр бензина «АИ-98» и выше в конце 2022 года продавали почти за 55 рублей. В это же время один литр дизельного топлива в Томске стоил 61,45 рубля, в городе Асино – 59,97 рубля, в Колпашеве – 60,95 рубля, а в Стрежевом – 60,73 рубля.

За один месяц, с ноября по декабрь 2022 года, дизельное топливо подорожало на 0,3%, а цены на бинзин остались прежними.

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