Похоронные венки незаконно производили в жилом доме в Томске

Незаконный похоронный бизнес томичей заинтересовал следователей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В интернете появилась информация о том, что в одном из многоквартирных домов Томска жильцы незаконно производят похоронную продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета России по Томской области.

Как следует из информации, представленной в сети, в жилом доме в Октябрьском районе областного центра горожане производили похоронные венки. Жители торговали своими изделиями около своего же дома. Незаконной деятельностью заинтересовались сотрудники регионального Следственного комитета.

«Следователи следственного отдела по Октябрьскому району г. Томск проверят действия должностных лиц администрации Октябрьского района города Томска на наличие в них признаков состава преступления, предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказано в сообщении пресс-службы.

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