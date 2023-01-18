В Томске МЧС и полиция проводят рейды по выявлению незаконных купелей

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В Томске прошел прямой эфир Центра управления регионом, где Сергей Егоров, начальник отдела безопасности людей на воде регионального ГУ МЧС сообщил о предстоящих рейдах по выявлению незаконных купелей, которые могут навредить томичам.

"У нас на сегодняшний день запланирован ряд мероприятий по выявлению незаконно оборудованных мест, в которых граждане пытаются самостоятельно сделать прорубь и начать купание в ней. Совместно с УМВД и администрацией создали патрульно-маневренные группы, которые будут с сегодняшнего дня объезжать те нам знакомые водоемы, где это возможно", – рассказал Егоров.

Отмечается, что основные проверки пройдут на реке Порос в Корнилове, на озере в районе "Томскнефтехима". Егоров также отметил, что всего будет заготовлено 14 законных купелей, где томичи могут окунуться.

"В 2022 году произошло 49 происшествий на воде, в 2021 году – 51 происшествие. Погибло у нас в прошлом году 44 человека, в 2021 году – столько же. От утопления погибло у нас 35 человек, в 2021 году – 36. К сожалению, в 2022 году утонуло шесть детей, в 2021 году – четверо", – сказал Егоров.

Начальник отдела безопасности людей на воде регионального ГУ МЧС отметил, что в 2023 году трагедий на воде зарегистрировано не было.

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