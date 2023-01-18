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НовостиОбщество18 января 2023 12:54

В Томской области за сутки выявили 33 новых случая COVID-19

Выздоровело 6 человек
Анна Ковалёва
Более тридцати случаев COVID зарегистрировали за сутки в регионе

Более тридцати случаев COVID зарегистрировали за сутки в регионе

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 18 января, в Томской области выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 910 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, шестеро жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 464 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 478 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 46 пациентов скончались, 5 028 человек выздоровели.

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