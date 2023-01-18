"Слияние гриппа и COVID-19": жителям Томска рассказали о заболевании "флурона"

Грипп в смешанной инфекции будет более серьезным заболеванием чем коронавирус. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России все чаще выявляют случаи смешанной инфекции гриппа и коронавируса, или так называемой флуроны. Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал жителям Томской области о симптомах заболевания и чем оно опасно.

"Флуроной врачи называют сочетание коронавируса и гриппа (flu — грипп и corona — коронавирус). Новое смешанное заболевание протекает в более тяжелой форме и вызывает более серьезные осложения", - пояснил эксперт.

Как отмечает врач-инфекционист, грипп в смешанной инфекции будет более серьезным заболеванием чем коронавирус. По его словам, если человек заболеет одновременно и тем, и тем, то преобладать будут симптомы гриппа – высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей той или иной степени — в «лучшем» случае трахеобронхит или пневмония.

Если человек заболеет флуроной, то симптомы ковида отойдут на второй план и не будут на столько очевидны. Однако распознать у себя смешанную инфекцию можно только с помощью тестов – антигенные тесты, либо ПЦР.

Читайте также: Пять школ Томской области были закрыты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ