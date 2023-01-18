Житель Томска ввел в заблуждение москвича и похитил кроссовки за 18 тысяч рублей

Фото: УМВД

В полицию Томска поступило заявление от жителя Москвы, который рассказал, что у него похитили кроссовки. По делу уточняется, что потерпевший заключил сделку в Интернете и отправил товар, не дожидаясь оплаты покупателя.

"В начале января на одной из интернет-площадок разместил объявление о продаже кроссовок. Ему позвонил потенциальный покупатель и предложил обсудить условия сделки в интернет-мессенджере, где отправил электронный чек о полной оплате за товар", - уточнили в УМДВ.

Добавляется, что продавец отправил кроссовки на адрес в Томск, а затем обнаружил, что денежные средства не поступили на его счет. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, ранее не судимого 16-летнего жителя Томска в момент получения посылки.

По предварительным данным, томич ввел в заблуждение москвича и отправил ему ложный электронный чек о переводе оплаты за товар. Кроссовки будут изъяты и переданы законному владельцу.

В отношении несовершеннолетнего похитителя заведено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

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