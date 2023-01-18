Пять школ Томской области были закрыты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 5 школ были закрыты из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Также в регионе закрыто несколько детсадовских групп, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

"По данным мониторинга за закрытием образовательных учреждений в Томской области полностью были закрыты 5 школ в районах, частично закрыт 1 класс в 1 школе", - рассказали специалисты.

В Управлении отменили, что в 2 детских садах в районах области также были закрыты 5 групп.

Уточняется, что за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 9089 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 37,9%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 27,6%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 7-14 лет на 20,4% и 15 лет и старше на 26,2%.