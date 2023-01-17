Томский проект "Краса в погонах" продемонстрировал еще одну участницу

Фото: СК
В Томске издание "МК в Томске" запустило уникальный проект "Краса в погонах", в котором рассказывает о красивых томских женщинах в форме.
В сегодняшнем выпуске участницей стала Юлия Мыльева - помощник следователя СО по Октябрьскому району Томска СУ СК России по Томской области, лейтенант юстиции.
Юлия работает в органах СК России с 2015 года.
Хобби: конькобежный, лыжный спорт, роликовые коньки.
Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.
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