Томский проект "Краса в погонах" продемонстрировал еще одну участницу

Фото: СК

В Томске издание "МК в Томске" запустило уникальный проект "Краса в погонах", в котором рассказывает о красивых томских женщинах в форме.

В сегодняшнем выпуске участницей стала Юлия Мыльева - помощник следователя СО по Октябрьскому району Томска СУ СК России по Томской области, лейтенант юстиции.

Юлия работает в органах СК России с 2015 года.

Хобби: конькобежный, лыжный спорт, роликовые коньки.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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