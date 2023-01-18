Томский священнослужитель рассказал, как правильно окунаться в прорубь

Погружение в крещенскую купель не должно заменять посещение храма Фото: Вадим ПОПОВ

Накануне праздника Крещение Господне наш коллега из «МК в Томске» пообщался с руководителем отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Томской епархии РПЦ Андреем Туровым. Протоиерей рассказал, как, согласно церковным правилам, нужно совершать погружение в крещенскую купель.

Священнослужитель особенно подчеркнул, что для православных людей главное святое место в Крещение Господне – это храм. В нем совершается праздничное богослужение с Чином Великого освящения воды и её раздачей прихожанам.

«Именно здесь, в храме, должен начаться праздничный день верующего человека, для которого немыслимо заменить общение с Богом в молитве, купанием в холодной воде. После молитвы в храме, если это запланировано и нет противопоказаний, можно посетить освященную купель», - сказал Андрей Туров.

Окунаться можно только при отсутствии противопоказаний Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно церковным канонам, человек троекратно погружается в воду, при этом осеняет себя крестным знамением и молится Господу об укреплении духа и тела.

Протоиерей напомнил, что при совершении обряда нужно вести себя скромно. «При погружении в купель требуется соблюдать правила приличия касательно одежды и поведения около проруби. Должны быть исключены вызывающая обнаженность, алкоголь и закуска на капоте автомобиля, громкая музыка и веселье», - отметил священнослужитель.

Он уточнил, что погружение в купель не является обязательной частью обряда даже для крещенных людей. Если же окунаться собрался некрещенный, то лучше всего, если это решение будет подкреплено намерением в ближайшее время принять святое Крещение.

«Добавлю, что безосновательно некоторые считают, что погружением в холодную воду прощаются грехи. Библия говорит о том, что это происходит лишь после деятельного покаяния, изменения своей жизни, устроения её по заповедям Божиим», - сказал протоиерей.

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