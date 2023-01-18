Томички могут оформить электронное свидетельство о рождении ребенка

В 2023 году в Томске появилась услуга оформления электронного свидетельства о рождении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в роддомах Томской области начали оформлять электронный медицинский документ о рождении ребенка. Новую услугу оказывают с согласия мамы, свидетельство присылают в личный кабинет портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

После получения уведомления в личном кабинете женщине нужно перейти в раздел оформления электронного документа и заполнить заявление. Там же указывается имя новорожденного. Если ребенок появился у пары, находящейся в браке, отцу тоже необходимо зайти в свой личный кабинет «Госуслуг» для подтверждения имени малыша.

«Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в Едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. После регистрации заявления в личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении», - пояснили в сообщении.

Реквизиты записи о рождении вернутся в личный кабинет матери. После этого она сможет использовать их при подаче заявлений на другие госуслуги и меры соцподдержки.

Представители облздрава добавили, что удобство нового вида услуги уже оценили пациентки томского родильного дома имени Семашко.

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