В Томской области 1 января 2023 года родилось 15 детей

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В Томской области в первый день Нового 2023 года на свет появилось 15 малышей. Из общего числа девять девочек и шесть мальчиков. Об этом написал глава региона Владимир Мазур.

"Первой родившейся в этом году стала девочка из Колпашева, появившаяся на свет в два часа ночи. Это третий ребёнок в семье! Самый крупный малыш родился в томском роддоме №1 - мальчик весом 4 200 граммов и ростом 55 сантиметров", - написал губернатор.

Владимир Мазур отметил, что всего родились 9 девочек и 6 мальчиков. Пополнение появилось в Томске, Северске, Колпашевском, Каргасокском, Шегарском и Асиновском районах. Губернатор Томской области поздравил семьи с "лучшим подарком на Новый год".

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