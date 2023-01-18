Житель Томска избил своего дядю и нанес ему удары пуфиком

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Суд вынес приговор в отношении местного жителя, который в ходе ссоры избил своего родственника предметом мебели - пуфиком. Житель областного центра нанес потерпевшему тяжкий вред здоровью, ему предстоит отбывать наказание в колонии общего режима.

"В мае 2022 года томич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим дядей. В ходе ссоры он избил родственника, а затем, схватив находящийся в квартире пуфик, нанес им удары по различным частям тела мужчины. В результате противоправных действий подсудимого здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что суд отклонил условное заключение и вынес реальный срок - 3 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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