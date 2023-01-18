В Томске задержали двоих мужчин, которые находились в розыске

Подозреваемых задержали и передали сотрудникам полиции. Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые находились в розыске. Томичи подозреваются в совершении имущественных преступлений, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

"В Советском районе областного центра в дневное время во время патрулирования внимание группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии привлекли двое мужчин, которые искали что-то в сугробе. Увидев патрульный автомобиль, компания попыталась скрыться, но была остановлена росгвардейцами. При проверке документов и установлении личностей данных граждан выяснилось, что один из мужчин 2002 года рождения находится в местном розыске как подозреваемый в совершении преступления по ч. 2 ст. 158 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что второй нарушитель попался в Ленинском районе в одном из магазинов цифровой и бытовой техники торгово-развлекательного комплекса. Выяснилось, что кнопку тревожной сигнализации Росгвардии нажал администратор охраняемого объекта после того, как мужчина попытался вынести товар, не расплатившись за него. Оперативно прибывшие сотрудники вневедомственной охраны на место происшествия установили, что 36-летний местный житель также разыскивается полицией за имущественное преступление.

Подозреваемых задержали и передали сотрудникам полиции.