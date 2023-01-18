Продажи ипотеки ВТБ в Томской области в 2022 году превысили 4 млрд рублей

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В 2022 году ВТБ предоставил жителям Томской области ипотечных кредитов на 4 млрд рублей. В текущем году спрос на жилищные кредиты будет поддерживать модернизация программ господдержки.

В Томской области в 2022 году заемщики оформили в банке около 1,3 тысячи жилищных кредитов более чем на 4 млрд рублей. Средний чек одной сделки на конец года составил 3,4 млн рублей, увеличившись по отношению к началу января на 23%.

По данным пресс-службы ВТБ (ПАО), основным драйвером продаж стали льготные программы, на их долю приходится каждая третья ипотека банка в Томской области. По сравнению с предыдущим годом объем выдач по ним вырос в два раза – в прошлом году программами господдержки воспользовались более 400 томских семей, получивших льготные кредиты почти на 1,5 млрд рублей.

«В течение года динамика спроса на ипотечные кредиты распределялась неравномерно. Наибольший объем наших выдач в регионе пришелся на март, сентябрь и декабрь. При этом, позитивную роль в решении жилищного вопроса наших заемщиков сыграли программы льготного кредитования. По итогам года мы нарастили объем выдач в рамках госпрограмм вдвое. Уверены, что модернизация условий программ поддержки, в том числе, распространение возможностей «семейной ипотеки» на семьи с двумя несовершеннолетними детьми, независимо от возраста, позволит томичам реализовать в текущем году свои планы по улучшению жилищных условий», – подчеркнула управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

По прогнозам экспертов банка, в 2023 году рынок ипотеки сможет показать сопоставимые с прошлым годом результаты. Поддержку сегменту окажет модернизация госпрограмм. Для многих клиентов льготные ставки по жилищным кредитам являются ключевым фактором при покупке объекта на первичном рынке, поскольку позволяют снизить уровень ежемесячных платежей. Еще одним фактором станет дальнейшая цифровизация рынка, которая позволяет приобрести объект полностью удаленно.