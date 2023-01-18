В томском микрорайоне Наука построят сети водоснабжения в рамках национального проекта

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В мэрии Томска сообщили, что властям города удалось добиться включения строительства сетей водоснабжения в Науке в рамки национального проекта «Жилье и городская среда». После доведения финансирования до администрации будет объявлен аукцион на подрядную организацию.

«Как только финансирование будет доведено до администрации города Томска, мы объявим аукцион на определение подрядной организации. Рассчитываем во втором квартале 2023 года приступить к строительству», - сообщил Сергей Ишин, заместитель начальника департамента капстроительства.

Отмечается, что в микрорайоне Наука, что находится в Томской области, с водоснабжением проблема наблюдается не первый год. Проектно-сметная документация была разработана еще несколько лет назад, в 2021 году она претерпела корректировки, согласно текущему уровню цен. В 2022 году департамент капстроительства мэрии направил в администрацию региона документы для включения Науки в проект «Чистая вода». Также отмечалась необходимость выделения средств из бюджета федерации.

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