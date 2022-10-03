Томск построит водопровод в микрорайоне Наука и поселке Залесье

В Томске подготовили проект по водоснабжению Залесья и микрорайона Наука Фото: Олег Укладов

Более 1500 домовладений в микрорайоне Наука и поселке Залесье в Томске планируется подключить к водоснабжению по проекту строительства сетей водоснабжения, сообщает пресс-служба мэрии.

По проектно-сметной документации, представленной подрядчиками, общая протяженность новых сетей составит 24 километра. В Науке к водоснабжению смогут подключиться 618 домовладений, в Залесье — 824.

С учетом роста цен в 2023 году строительство 14,3 км водопроводных сетей обойдется бюджету города в 187 млн рублей, а 9,7-километрового водопровода в Залесье — в 220,7 млн рублей.

Предполагается, что часть средств будет выделена городу из областного и федерального бюджета по программе "Развитие коммунальной инфраструктуры" и федеральному проекту "Чистая вода".

Сейчас жители микрорайона Наука и поселка Залесье вынуждены пользоваться частными скважинами и водоколонками.

Читайте также: Проект бюджета Томской области на 2023 год сверстан с профицитом в 5 млрд рублей