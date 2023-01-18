Власти города готовы обсудить с жителями Томска концепцию транспортного развития

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В мэрии Томска обсудят концепцию транспортного развития с представителями общественности, СМИ, представителями департамента городского хозяйства и другими. После слушаний корректировки будут переданы в Думу города.

"Общественные обсуждения <...> пройдут на площадке мэрии в первой декаде февраля. В них примут участие представители департамента городского хозяйства, представители компаний-перевозчиков, Трамвайно-троллейбусного управления, представители общественности и СМИ", - сообщила мэрия.

Кроме того, в мэрии уже разработали план развития пассажирского транспорта Томска на 2024-2029 годы. Приоритетными позициями стали: доступность пассажирского транспорта для разных категорий граждан, сокращение времени ожидания в часы пик, создание удобной маршрутной сети для отдаленных и строящихся микрорайонов. Также сообщается о комфортных тарифных планах.

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