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НовостиОбщество17 января 2023 13:46

Транспортную доступность в городе Колпашево оценит прокуратура

Местные жители пожаловались на работу перевозчиков
Анна Ковалёва
После смены перевозчика колпашевцы стали жаловаться на работу автобусов

После смены перевозчика колпашевцы стали жаловаться на работу автобусов

Фото: Анна Ковалёва

Жители города Колпашево Томской области возмутились транспортной доступностью. Сотрудники прокуратуры отреагировали на проблему и решили провести проверку работы перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Колпашевская городская прокуратура Томской области проводит проверку в связи с распространившейся в сети «Интернет» информацией о ненадлежащей организации пассажирских перевозок на территории района», – уточнили в сообщении.

Сбои в работе общественного транспорта в городе появились после смены организации, которая обслуживает автобусные маршруты. С конца декабря 2022 года за это отвечает ООО «Перевозчик». Колпашевцев возмутило появление интервалов в 30-40 минут между приходами автобусов.

Прокуратура даст оценку всем мероприятиям, которые проводят местные власти по улучшению транспортной доступности в районе. Будут проверены правомерность заключения контрактов с перевозчиком, порядок их исполнения и легитимность проведения конкурса на оказание услуг.

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