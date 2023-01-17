Транспортную доступность в городе Колпашево оценит прокуратура

После смены перевозчика колпашевцы стали жаловаться на работу автобусов Фото: Анна Ковалёва

Жители города Колпашево Томской области возмутились транспортной доступностью. Сотрудники прокуратуры отреагировали на проблему и решили провести проверку работы перевозчиков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Колпашевская городская прокуратура Томской области проводит проверку в связи с распространившейся в сети «Интернет» информацией о ненадлежащей организации пассажирских перевозок на территории района», – уточнили в сообщении.

Сбои в работе общественного транспорта в городе появились после смены организации, которая обслуживает автобусные маршруты. С конца декабря 2022 года за это отвечает ООО «Перевозчик». Колпашевцев возмутило появление интервалов в 30-40 минут между приходами автобусов.

Прокуратура даст оценку всем мероприятиям, которые проводят местные власти по улучшению транспортной доступности в районе. Будут проверены правомерность заключения контрактов с перевозчиком, порядок их исполнения и легитимность проведения конкурса на оказание услуг.

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