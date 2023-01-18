В Томске 18 января будет до -10 и небольшой снег

Фото: Алёна Голева

В Томске 18 января ожидается облачность с прояснениями, Ночью снег, днем небольшой снег, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -.8..-10. Ветер западный 2-7 м/с, ночью местами порывы 12 м/с. Температура ночью -11…-13°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -9…-14 °С, местами -18…-23 °С, по крайнему востоку -28…-33°С. Температура днем -6…-11 °С, местами -12…-17 °С, по северо-востоку -21…-26°С. На дорогах местами гололедица.

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