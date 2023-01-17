В Северске в аварии пострадал шестилетний ребенок

Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье без детского кресла. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области в городе Северск в аварии пострадал шестилетний ребенок. ДТП произошло утром на пересечении проспекта Коммунистического и улицы Строителей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным 38-летний мужчина-водитель управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада», под управлением 32-летнего мужчины-водителя и совершил с ним столкновение", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что пострадавший ребенок находился на заднем пассажирском сиденье без детского кресла. После аварии его доставили в больницу.

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