Житель Асино обокрал рыбака на озере, а затем проник в чужое жилище

Асиновец отправился в колонию строгого режима за кражу удочек , лодки и дрели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

39-летнего жителя города Асино осудили по двум статьям: «Кража» и «Кража с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

В июле 2022 года асиновец находился на берегу озера Киргисак. Там мужчина похитил у одного из рыбаков надувную лодку и велосипед.

«Похищенное имущество злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на спиртное. Через пару дней он совершил еще одну кражу, проникнув в жилой дом и похитив оттуда рыболовные удочки и электрическую дрель», - уточнили в сообщении.

Общая сумма ущерба, которую причинил житель Асино владельцам имущества, составила около 11 тысяч рублей. Мужчину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Асиновец не согласился с приговором и подал апелляцию. «Преступления совершены в условиях рецидива, ранее осужденный отбывал наказания за аналогичные преступления с меньшим сроком лишения свободы, однако это не способствовало его исправлению», - отметил прокурор. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, приговор уже вступил в законную силу.

Читайте также Житель Томска избил прохожего и похитил у него 12 тысяч рублей