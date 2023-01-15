Житель Томска избил прохожего и похитил у него 12 тысяч рублей

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В Томске на улице Пушкина произошел словесный конфликт между двумя томичами, один из которых нанес телесные повреждения оппоненту и похитил деньги. Об этом сообщает пресс-служба томской полиции.

"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска в течение нескольких часов задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого 30-летнего жителя областного центра", - говорится в сообщении.

По делу уточняется, что в ходе конфликта мужчина нанес удары по телу потерпевшего и вырвал деньги из его рук. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж".

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