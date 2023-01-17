Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 января 2023 10:50

В Томске 17 января зафиксировали пробки в 9 баллов

Сильный затор образовался на Коммунальном мосту
Анна Ковалёва
В час пик в Томске наблюдаются 9-бальные пробки

В час пик в Томске наблюдаются 9-бальные пробки

Фото: Анна Ковалёва

Онлайн-сервис «2ГИС» зафиксировал девятибальные пробки в Томске. 17 января, к 17:30, большой затор образовался на Коммунальном мосту. Движение также затруднено в сторону области на участке улицы Нахимова (от Лагерного сада) и на Московском тракте (от дома №60).

Большие пробки наблюдаются на улицах Красноармейская, Елизаровых, Иркутский тракт, Мичурина, Вилюйская, 1-я Рабочая, Пушкина, Бердская, Большая Подгорная, Розы Люксембург, Ломоносова и на проспекте Фрунзе.

На главной магистрали Томска – проспекте Ленина – пробки образовались на участках от улицы Усова до улицы Нахановича и от Дальне-Ключевской до Пролетарской.

Читайте также Томская область заняла второе место в рейтинге среди регионов с самыми низкими ценами на топливо