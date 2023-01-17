В Томске 17 января зафиксировали пробки в 9 баллов

В час пик в Томске наблюдаются 9-бальные пробки Фото: Анна Ковалёва

Онлайн-сервис «2ГИС» зафиксировал девятибальные пробки в Томске. 17 января, к 17:30, большой затор образовался на Коммунальном мосту. Движение также затруднено в сторону области на участке улицы Нахимова (от Лагерного сада) и на Московском тракте (от дома №60).

Большие пробки наблюдаются на улицах Красноармейская, Елизаровых, Иркутский тракт, Мичурина, Вилюйская, 1-я Рабочая, Пушкина, Бердская, Большая Подгорная, Розы Люксембург, Ломоносова и на проспекте Фрунзе.

На главной магистрали Томска – проспекте Ленина – пробки образовались на участках от улицы Усова до улицы Нахановича и от Дальне-Ключевской до Пролетарской.

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