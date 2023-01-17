Представители 136 национальностей проживают на территории Томской области Фото: Анна Ковалёва

В Томской области проживают представители 136 национальностей. 802 719 человек – русские, это подавляющее большинство жителей региона. Подробную информацию, собранную при переписи населения в 2020 году, представила Федеральная служба государственной статистики на портале rosstat.gov.ru

Национальностям посвящен отдельный раздел сайта Росстата. По его данным, второе место по численности в Томской области занимают татары - 10 358 человек, третье – украинцы, их насчитывается 4 413 человек. Четвертое и пятое места по числу представителей – у азербайджанцев и узбеков (2 903 и 2 733 человек соответственно).

В регионе также проживают армяне, таджики, башкиры, белорусы, буряты, поляки, чукчи, эскимосы, чехи, латыши, испанцы, французы, талыши, ругульцы, селькупы, русины, японцы, табасараны, корейцы и представители других национальностей.

Более 203 тысяч жителей Томской области, участвуя в переписи населения, предпочли не указывать свою национальность.

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