Томская область присоединяется к всероссийской акции «Тепло для героя»

Фото: "Единая Россия"

Мероприятие проводится в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Кроме основной цели – поддержки военнослужащих в зоне СВО, акция призвана вовлечь людей старшего поколения в жизнь общества, содействовать их социальной активности.

Участником может стать любой желающий, приготовивший ко Дню защитника Отечества теплый подарок для воинов, сшитый или связанный своими руками. Так же принимаются письма и любые другие послания.

Приносить вещи нужно в общественные приёмные «Единой России», где они будут упакованы и отправлены в зону СВО, сказал руководитель Региональной общественной приемной «Единой России» Максим Резников.

«Общественные приёмные являются центрами поддержки граждан и объединяют любую социальную активность. Мы с радостью примем все отправления, обеспечим упаковку и доставку в зону СВО. Приглашаем всех заинтересованных, в независимости от возраста!», – добавил Максим Резников.