В Томской области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19

Всего в Томской области выявили 158 877 случаев COVID с начала пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 17 января, в Томской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 877 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 9 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 458 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 042 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 45 пациентов скончались, 4 933 человека выздоровели.

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