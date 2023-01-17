Президент Путин наградил медиков третьей городской больницы Томска

заведующая пульмонологическим отделением Ирина Березко Фото: здравоохранения Департамент

Почетной грамотой Президента РФ Владимир Путин наградил троих сотрудников томской клинической больницы №3 имени Бориса Альперовича. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награды от главы государства получили врач-инфекционист Вадим Лепёхин, заведующая пульмонологическим отделением Ирина Березко и заведующая аптекой, провизор Светлана Растригина. Об этом рассказала пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

В пульмонологическом отделении горбольницы №3 Ирина Березко работает уже более 30 лет, из них 20 лет она заведует отделением. Врач организует и обеспечивает обследование и лечение пациентов с заболеваниями пульмонологического профиля, ведет сложных больных. Ирина Березко также участвует в разработке методических рекомендаций по диагностике и лечению бронхиальной астмы, клинической апробации новых антибактериальных и противовоспалительных препаратов. Является автором большого количества научных статей.

Врач-инфекционист Вадим Лепёхин Фото: здравоохранения Департамент

У Вадима Лепехина – шестнадцатилетний стаж работы в области здравоохранения. 13 лет он занимает должность врача-инфекциониста в третьей горбольнице Томска. Ежедневно принимает пациентов по «скорой», корректирует лечение больных инфекционного отделения. Лепехин также участвует в консилиумах и селекторных совещаниях по обсуждению сложных случаев, представляющих затруднения в диагностике и лечении пациентов.

Провизор Светлана Растригина Фото: здравоохранения Департамент

Основные направления работы Светланы Растригиной – обеспечение стационара и поликлиники больницы медикаментами, контроль соблюдения правил хранения и учета лекарств. В больнице Светлана работает семь лет.

Читайте также В Томской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла почти на 40%