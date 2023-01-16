В Томске проект "Краса в погонах" рассказал о новой участнице

Фото: СК
Региональное издание "МК в Томске" запустило новый уникальный проект "Краса в погонах", благодаря которому томичи узнают о красивых женщинах, которые в рабочее время надевают форму с погонами.
В этот раз участницей стала Екатерина Сажина - заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области.
Екатерина работает в органах Следственного комитета России, начиная с 2008 года.
Хобби девушки разностороннее - от йоги, психологии до стрельбы из пистолета.
Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.
Читайте также: Томский проект "Краса в погонах" рассказал о новой участнице