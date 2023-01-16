В Томске проект "Краса в погонах" рассказал о новой участнице

Фото: СК

Региональное издание "МК в Томске" запустило новый уникальный проект "Краса в погонах", благодаря которому томичи узнают о красивых женщинах, которые в рабочее время надевают форму с погонами.

В этот раз участницей стала Екатерина Сажина - заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области.

Екатерина работает в органах Следственного комитета России, начиная с 2008 года.

Хобби девушки разностороннее - от йоги, психологии до стрельбы из пистолета.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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