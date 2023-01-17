В Томской области заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла почти на 40%

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В Томской области за неделю было зафиксировано 9089 случаев заражения ОРВИ, что на 37,9% выше предыдущей недели. Заболеваемость ОРВИ по региону выше уровня эпидемического порога на 27,6%, сообщает Роспотребнадзор.

"Заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 7-14 лет на 20,4% и 15 лет и старше на 26,2%. Заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога в Каргасокском районе на 245,9, Томском районе на 153,3%, Кривошеинском на 110%, Тегульдетском районе на 84,2%, Бакчарском районе на 66,2%", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что превышение уровня эпидемического порога заметно и в Парабельском районе - 39,4%, и в Асиновском районе - 35,1%, и в Шегарском - 25,7%, и в Александровском - 25,2%, и в Стрежевом - 67,4% и в Томске - 21,7% .

За две недели в Томске было зарегистрировано 80 случаев заражения свиным гриппом, 13 случаев гриппа В, зафиксированы, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

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