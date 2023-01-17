В Томской области в 2022 году выросли цены на похороны

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Томской области подорожали похороны. Ритуальные услуги поднялись в цене за год на 36,4%, сообщают специалисты Томскстата.

Помимо этого, в сфере услуг в прошлом году подорожал заграничный отдых (на 157,6%), юристы и нотариус (на 54%), натяжные потолки (на 43,1%), перелет эконом-классом (на39,2%) и шиномонтаж (на 37,2%).

По статистике экспертов, за 2022 год в регионе вновь вырос уровень инфляции. Если в 2019 году рост составил 3,9%, то в прошлом году - 12,7%. Отмечается, что за последние несколько лет в Томской области выросли цены на жилье и коммунальные услуги.

Что касается продуктов, то здесь цены выросли на 9,5%. Больше всего подорожал зеленый чай, маргарин, креветки и рис. Из непродовольственных товаров: краска для волос, одноразовы бритвы, хозяйственное мыло, шампуни, кухонные полотенца и импортные автомобили. В общей сложности их рост составил 13%.

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