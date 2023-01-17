В Томской области в 2023 году зарегистрировано почти 52 тысячи охотников

Фото: Веленгурин Владимир

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства по Томской области сообщает, что в январе 2023 года на территории региона проживало почти 52 тысячи охотников. За минувший год право на добычу получило 1016 человек.

"В Томской области на 01.01.2023 зарегистрировано 51 623 охотника. В отчетном периоде выдано разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные и закрепленные охотничьи угодья – 52 330 шт., в том числе на лимитируемые виды: лось - 2 161 шт., бурый медведь -1 203 шт., северный олень- 785 шт. На прочие пушные виды выдано 10 602 разрешения на добычу. В 2022 году право охоты получили 1 016 человек", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за отчетный период по решению суда за грубые нарушения правил охоты 10 человек били лишены прав осуществлять охоту.

Кроме того, за 2022 год было проведено 2324 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлялись нарушения. Всего за указанный период выявили 258 нарушений природоохранного законодательства, заведено 249 административных дел. Также выписано 188 тысяч рублей административных штрафов.

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