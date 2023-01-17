ВТБ: платформа лояльности для пользователей СБП-платежей кратно увеличит их долю на рынке

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Создание единой платформы лояльности для держателей карт «Мир» и пользователей Системы быстрых платежей позволит существенно увеличить скорость развития рынка СБП-платежей в России. В итоге в 2023 году, по прогнозам ВТБ, он может кратно вырасти и составить до 10% от общего объема безналичных транзакций. Об этом заявил директор департамента по работе с массовым сегментом, старший вице-президент ВТБ Денис Вальвачев.

Востребованность Системы быстрых платежей в России в 2022 году увеличилась, однако по итогам года их доля в общем объеме безналичных транзакций, по оценкам экспертов ВТБ, не превышает нескольких процентов. Темп роста интереса к этой платежной платформе может повысить внедрение программы лояльности для ее пользователей. Сейчас владельцы банковских карт предпочитают по возможности пользоваться классическими инструментами безналичного расчета, которые позволяют получать кешбэк в рамках собственных программ лояльности банков и специальных условий для держателей карт «Мир».

По данным пресс-службы ВТБ (ПАО), внедрение дополнительных инструментов поощрения для платежей через СБП позволит покупателям получить дополнительную выгоду при оплате в торговых точках, в том числе за пределами категорий, на которые начисляется кешбэк от банков и НПСК. Для торговых точек это станет стимулом развивать собственные программы лояльности в рамках платформы и привлекать пользователей.

«Прежде всего новая платформа будет полезна небольшим торговым точкам, у которых меньше ресурсов для формирования собственной программы лояльности. Процент комиссионного вознаграждения по СБП-платежам со стороны магазинов сегодня существенно ниже, чем в рамках традиционного эквайринга – это помогает предпринимателям экономить, а появление кешбэка и других опций лояльности дополнительно привлечет покупателей и позволит бизнесу сделать клиентам спецпредложения. В результате к концу года мы можем увидеть кратный рост количества торговых точек, принимающих платежи через СБП», – отмечает Денис Вальвачев.