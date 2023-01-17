Житель Томска устроил разбой в продуктовом магазине с муляжом гранаты

На данный момент возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 47-летний местный житель устроил разбой в продуктовом магазине с муляжом гранаты. Происшествие произошло на улице Кулагина, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний томич. В ходе обыска полицейские изъяли у злоумышленника самодельный муляж гранаты", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что подозреваемый зашел в продуктовый магазин и угрожал "гранатой" испуганному продавцу. После чего он похитил две бутылки пива, две пачки сигарет, а затем скрылся.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

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