Житель Томска устроил разбой в продуктовом магазине с муляжом гранаты

На данный момент возбуждено уголовное дело.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томске 47-летний местный житель устроил разбой в продуктовом магазине с муляжом гранаты. Происшествие произошло на улице Кулагина, сообщает пресс-служба областного УМВД.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 47-летний томич. В ходе обыска полицейские изъяли у злоумышленника самодельный муляж гранаты", - говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что подозреваемый зашел в продуктовый магазин и угрожал "гранатой" испуганному продавцу. После чего он похитил две бутылки пива, две пачки сигарет, а затем скрылся.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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