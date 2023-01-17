Властей Томска обязали отремонтировать дорогу к селу Корнилово

Фото: Анна Ковалева

Прокуратура Томской области провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на трассе Томск-Мариинск. Суд обязал администрацию города отремонтировать три километра автодороги до 1 июня 2023 года.

"Установлено, что на участке автомобильной дороги Томск - Мариинск протяженностью 3 км (так называемый «Корниловский лог») имеются многочисленные дефекты покрытия проезжей части в виде колейности, а также занижения обочины", - говорится в сообщении.

Региональная прокуратура обратилась в суд с административным иском, чтобы обязать мэрию города отремонтировать указанный участок согласно требованиям. Иск прокуратуры удовлетворен, администрация Томска обязана провести ремонтные работы на так называемом "Корниловском логе" до 1 июня 2023 года.

Читайте также: В Томске на трассе Томск-Мариинск произошло ДТП