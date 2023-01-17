В 2022-м году отделения Сбера в Сибири обслужили более 36 миллионов клиентов

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Сибирский Сбербанк подвел итоги работы своих структурных подразделений в 2022 году – за 12 месяцев отделения Сбера обслужили более 36 миллионов клиентов.

Лидером по клиентскому потоку стало Алтайское отделение банка – в Алтайском крае и Республике Алтай офисы банка посетили в общей сложности более 7,3 млн человек. В Новосибирской области это число превысило 6,7 млн клиентов.

Чаще всего клиенты обращались в отделения с вопросами по поводу начисления пенсий, операций с наличными, коммунальных платежей и переводов между клиентами, а также открытия и обслуживания карт.

В конце прошлого года Сбербанк начал устанавливать мобильное приложение «Сбербанк онлайн» на устройства Apple в офисах по всей стране. Для этого используются технологии собственной разработки – установить приложение можно через компьютер сотрудника банка в офисе. На сегодняшний день такой услугой в Сибири воспользовались 2,8 тыс. клиентов. Перечень отделений, в которых можно установить приложение, опубликован на официальном сайте банка.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«У нас более 1400 отделений в девяти сибирских регионах. Мы постоянно актуализуем набор возможностей и функций, доступных для клиентов. В ответ на оказанное нам доверие, мы регулярно проводим обучение наших сотрудников – каждый из них является профессионалом, готовым прийти на помощь любому из клиентов».