В Томске на трассе Томск-Мариинск произошло ДТП

Фото: Регион 70 Томск

В Томской области 2 декабря 2023 года, в понедельник, произошло дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля оказались в кювете на трассе Томск-Мариинск. Информацию об этом сообщили очевидцы в паблике "Регион 70 Томск".

"ДТП недалеко от развязки Томск - Асино - Мариинск", - говорится в сообщении.

Информацию о пострадавших очевидцы не сообщили. На кадрах видно как два автомобиля находятся в кювете возле проезжей части, очевидцы помогают откопать транспортные средства.

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