Число пользователей ВТБ Онлайн на Android достигло 8,5 млн человек

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По итогам декабря 2022 года число пользователей мобильного приложения ВТБ Онлайн для устройств на платформе Android достигло 8,5 млн человек. Это 68% всей аудитории ВТБ Онлайн, которая насчитывает 12,5 млн пользователей в приложении и интернет-банке.

«Аудитория мобильного приложения банка на Android постоянно растет – только за прошлый год она увеличилась на 12%. На сегодняшний день 8,5 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты нашего банка и управлять своими данными. Эта статистика свидетельствует о стабильной работе мобильного приложения и востребованности, несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году», — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

По данным пресс-службы ВТБ (ПАО), в прошлом году пользователи мобильного приложения банка заходили в мобильный и интернет-банк более 200 млн раз в месяц и оформляли через него каждый второй наиболее востребованный розничный продукт банка — в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. Самыми популярными услугами в ВТБ Онлайн остаются платежи и переводы.