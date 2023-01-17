В Томске санмилиция выдала почти 200 предписаний организациям по очистке крыш от сосулек

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В Томске продолжает работу санитарная милиция, которая выдала почти 200 предписаний организациям, обслуживающим жилищный фонд города. После предписания должна пройти очистка крыши от снежных навесов и опасных сосулек, сообщает мэрия.

"Работа по выявлению снежных образований на крышах продолжается каждый день. В случае их обнаружения на удаление дается до трех дней. Кроме того, в кратчайшие сроки потенциально опасный участок возле дома должен быть обозначен сигнальными лентами", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было выдано 196 предписаний. Кроме того, помочь в борьбе с опасными снежными последствиями могут сами томичи. Для этого следует обращаться в УК или ТСЖ, в администрацию района по номеру 005. Также возможно напрямую написать «Санитарной милиции» в Вконтакте и Одноклассниках.

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